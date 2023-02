Twee inbraken in Schulen

Herk-de-Stad

Van vrijdag op zaterdag is ingebroken in een huis in de Donderveldstraat in Schulen. Er werd een raam geforceerd. Het juiste nadeel moet uit een inventaris blijken.

Vrijdagavond werd op de Sint-Jorislaan al een inbraak vastgesteld. Ook daar werd een raam opengebroken. Op het eerste gezicht is daar niets verdwenen. mm