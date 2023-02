Genk

Omdat ze vorige week het geluk had om de bus te mogen verlaten, wist de Genkse Natifa Ait Lahcen (38) in Bestemming X dat ze in Parijs stond. Anders had ze wellicht het spel al moeten verlaten. Maandag probeert ze opnieuw een ticket te bemachtigen voor de volgende aflevering. Ook in haar eigen leven zijn het spannende tijden. “Ik ga opnieuw studeren”, vertelt ze.