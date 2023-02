Jonge vrouw deelt heftige beelden na vermoedelijke ‘needle spiking’: “Ik wil niet sterven”

Een Britse twintiger ging vorige week een avondje stappen met vrienden, maar herinnert zich daar nog amper iets van. Layla Jane Bartlett (20) vermoedt dat ze in een bar het slachtoffer werd van needle spiking, een onrustwekkend fenomeen waarbij nietsvermoedende mensen een substantie krijgen toegediend via een naald. De jonge vrouw deelde beelden van zichzelf waarop ze kreunend en ijlend te zien is, en op een bepaald moment “ik wil niet sterven” mompelt. “Ik werd wakker met een rode, gevoelloze arm”, aldus Layla die er volledig bovenop kwam, maar anderen wil waarschuwen. “Je denkt altijd dat zoiets jou niet kan overkomen, maar die avond was het helaas mijn beurt.”