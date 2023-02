Voortaan gaat ‘s nachts de straatverlichting uit in Nieuwerkerken

Nieuwerkerken is een van de 23 Limburgse gemeenten die in overleg met netbeheerder Fluvius besloten hebben om ’s nachts de straatverlichting te doven. Dat zal gebeuren tussen middernacht en vijf uur ’s ochtends. De nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag blijft de verlichting wel gewoon aan De voorbije maanden was er al minder verlichting, want toen brandde er maar één op de twee straatlampen. “Dat was de theorie, maar in de praktijk hebben we vastgesteld dat soms meer, en soms minder lampen brandden” zo zei burgemeester Dries Deferm (cd&v) tijdens de gemeenteraad van februari. “Nu gaat overal het licht uit, behalve langs de gewestwegen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de Diestersteenweg. Maar dat betekent ook dat in omliggende straten die zijn aangesloten op dezelfde elektriciteitscabines, het licht ook aan zal blijven. Deze maatregel moet ons toelaten om ons stroomverbruik van 490.000 kilowatt terug te brengen naar zo’n 300.000 kilowatt. De energieprijzen variëren momenteel sterk, maar deze maatregel zou onze gemeente toch een besparing van zo’n 65.000 euro kunnen opleveren. Uiteraard gaan we dit project goed opvolgen, en indien nodig kunnen we later deze beslissing opnieuw evalueren” zo besluit de burgemeester. len