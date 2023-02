Roeselare zet Menen opzij in finale en wint Beker van België voor 15de keer

Roeselare heeft zondag voor de 15de keer in de clubgeschiedenis de Beker van België volleybal gewonnen, een record. In de finale in het Antwerpse Sportpaleis haalde het team van Steven Vanmedegael het met 3-0 tegen Menen. De setstanden waren 25-18, 25-23 en 25-22.

Landskampioen Roeselare was de topfavoriet nadat het dit seizoen nog geen enkele competitiematch verloor. Roeselare wordt met vijftien bekeroverwinningen alleen recordhouder. “Dit is een ongelooflijk moment voor de club”, zei Verhanneman. “We schrijven een heel mooi verhaal hier. We zijn heel blij met de nieuwe eindzege. Het is elke keer weer fantastisch.”

Met zeven eindzeges in de laatste acht edities is Roeselare al jaren de bekerploeg bij uitstek. “Maar dit was misschien nog wel onze beste finale”, gaf Verhanneman aan. “We hadden enkele mindere momenten, bijvoorbeeld op het vlak van de service in de derde set. Maar de omstandigheden zijn ook nooit makkelijk, met 10.000 toeschouwers. We hebben gelukkig wel al wat ervaring opgedaan de voorbije jaren. Daarin hebben we een voorsprong ten opzichte van Menen.”

De bekerfinale was voor Roeselare nog maar het begin van enkele belangrijke weken. De West-Vlamingen werken ook nog de halve finales van de CEV Cup af en willen in de play-offs een nieuwe landstitel veroveren. “Onze maand maart is goed gevuld”, aldus de Roeselaarse kapitein. “Maar daar hoopten we in het begin van het seizoen ook op. We zijn blij dat we goed begonnen zijn aan deze drukke periode.”

Menen stond pas voor de tweede keer in de eindstrijd na 2007 (3-0 nederlaag tegen Maaseik). Vorig seizoen ging de trofee naar Gent, dat in de finale Aalst versloeg.