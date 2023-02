ANALYSE. Marc Hendrikx: “Kijk maar eens hoe snel er leven is na Onuachu”

“KRC Genk doet wat het moet doen in ongewone omstandigheden na het vertrek van topschutter Paul Onuachu. De voorbije weken werden er vragen gesteld over de gevolgen van het verlies, maar het is het recht van de club om de juiste spelers op de het juiste moment ten gelde te maken.”

“Kijk maar eens hoe snel er leven is na Onuachu. Er kloppen voldoende andere spelers op de deur voor speelminuten, de kern is breed en sterk, maar vooral klaar om te spelen. Een sportieve verdienste. Alle linies zullen spoedig op elkaar zijn ingespeeld. Ik heb daar geen angst voor. De tactiek van Vrancken zit goed.”

© BELGA

“De voorsprong van tien punten op Union betekent niets, ook al is die op dit moment geruststellend te noemen. Of dat in een titel gaat resulteren, daarvoor is de weg niet heel lang meer, maar de halvering van de punten verdriedubbelt - qua punten en mentaliteit - deze weg.”