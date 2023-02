32 bestuurders testen positief op alcohol of drugs bij controles in Hasselt en Zonhoven

Afgelopen weekend hield de politie Limburg Regio Hoofdstad alcohol- en drugscontroles op verschillende locaties in Hasselt en Zonhoven. In Zonhoven werd een bestuurder aan de kant gezet die al een rijverbod had. Bijkomend was de keuring van zijn voertuig vervallen en testte hij positief op drugs. De eigenares van de auto kreeg ook een proces-verbaal omdat ze haar auto had uitgeleend aan iemand zonder rijbewijs.

Getakeld

Drie auto’s werden getakeld omdat de bestuurder na een positieve test verder reed met de auto. Een van hen was een beginnend bestuurder. Hij testte zowel positief op alcohol als drugs in het verkeer. Nadat zijn rijbewijs voor 15 dagen werd ingetrokken reed hij simpel verder. De politie haalde hem uit het verkeer. Ook een bestuurster die op de Universiteitslaan in Diepenbeek bij een ongeval betrokken raakte, zag haar auto getakeld. Zij testte positief op alcohol en drugs.

Te snel

Bij de controles in Hasselt werd er een bestuurder uit het verkeer gehaald die snelheden van 180 km/uur op de Universiteitslaan richting Diepenbeek haalde. Hij testte positief op alcohol en drugs in het verkeer. Zijn rijbewijs werd ingetrokken. Ook in de bocht ter hoogte van de Tuikabelbrug werd een bestuurder aan de kant gezet die 120 km/uur reed waar 70 km/uur toegelaten is. De bestuurder testte positief op alcohol en drugs in het verkeer. Een andere bestuurster werd betrapt toen ze een rood verkeerslicht negeerde. Zij testte positief op alcohol. Op de Kempische Steenweg werd er een spookrijdster uit het verkeer gehaald. Een proces-verbaal werd opgesteld.

Er werden nog 15 processen-verbaal en 4 onmiddellijke inningen opgesteld voor andere overtredingen.