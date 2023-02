REACTIES. Hein Vanhaezebrouck furieus na uitblijven rode kaart: “Onbegrijpelijk dat dit gebeurt, de VAR had moeten ingrijpen”

Eindelijk. In de ‘Slag Om Vlaanderen’ stond Club Brugge op wanneer dat moest. Het won het duel tegen AA Gent met 2-0, al heeft het daar flink voor moeten knokken. Enkele reacties uit het winnende en verliezende kamp, waar het vooral over het uitblijven van de rode kaart voor Tajon Buchanan ging. Hein Vanhaezebrouck schoot als vanouds zo nog eens in een colère over de arbitrage. “Er was duidelijk een belangrijke fout die misschien mee gaat beslissen over Play-off 1.”

Vanaken: “Hebben progressie gemaakt”

“Deze thuisoverwinning voelt heel goed en de drie punten zijn verdiend”, aldus aanvoerder Hans Vanaken. “Ook de manier waarop, dat was verdiend. Zij hebben vanaf minuut zestig niks meer gecreëerd. We hebben progressie gemaakt maar dat werd nog niet eerder te zien, want je haalt de resultaten nog niet. We tonen kwaliteit aan de bal met de goals die we maken.”

“We hebben de wedstrijd gecontroleerd door onze mentaliteit en intensiteit. Deze overwinning is belangrijk om weer de aansluiting met de top 4 te maken. Hopelijk kunnen we nu de reeks verder zetten en pieken in de Play-offs.”

Vanaken sprak zich ook uit over de fase waarbij Buchanan aan rood ontsnapte. “Er zal een contact geweest zijn, maar daar hebben we als spelers geen macht over. Gent kan zich benadeeld voelen, maar dan had de VAR moeten ingrijpen.”

Kums: “Uitblijven rood is onbegrijpelijk”

“In de eerste helft waren de betere ploeg”, was Gent-aanvoerder Sven Kums van mening. “Het was gewoon rood, dan moesten ze nog met tien verder. Onbegrijpelijk dat ze geen rood kregen. De vermoeidheid van Europa speelde misschien een beetje een rol. Wij werden moe en zij dominant. Het had anders kunnen lopen. Het zijn wedstrijden die op details aankomen en vandaag was dat in ons nadeel.”

Vanhaezebrouck: “VAR had moeten ingrijpen”

“We wisten dat het een moeilijke match ging worden, je zag dat niet iedereen klaar was”, stak Hein Vanhaezebrouck van wal. “Vanaf minuut dertig had Brugge echter met 10 moeten staan. Onbegrijpelijk. Dat is niet de eerste keer dat Buchanan dit doet. Bij ons kreeg Okumu daarvoor rood en vier weken schorsing. Het gaf de mogelijkheid om hier een beter resultaat te halen. Het kan dat de scheidsrechter niks heeft gezien, maar de VAR had moeten ingrijpen. Er was duidelijk een belangrijke fout die misschien mee gaat beslissen over Play-off 1.”

Door de nederlaag zal Gent moeten blijven knokken om bij de eerste vier te eindigen en zo de Champions play-offs te halen. “We gaan alles doen om nog zeven matchen zoveel mogelijk punten te rapen. Ik kan niet begrijpen dat er zo’n grote fouten gemaakt worden. Orban zijn mond en lip waren bebloed. Buchanan keert bewust terug om een slag uit te delen. We wilden meer en hadden een paar kansen in de eerste helft, in de tweede helft hadden we het moeilijk. Die goal valt letterlijk uit de lucht. We hadden meer kunnen doen. We gaan met een slecht gevoel naar huis. Dit hoort niet thuis op topniveau.”

Parker: “Fout van Buchanan niet gezien”

“We hebben het grotendeel van de wedstrijd gedomineerd”, aldus Scott Parker na de wedstrijd. “We hebben al heel lang hard gewerkt met de spelers. Deze overwinning komt op een goed moment en is verdiend. We waren wanhopig op zoek naar een resultaat. Ik heb de fout van Buchanan niet gezien. Ik heb na de eerste goal veel gecommuniceerd met de spelers omdat ik eerder heb gezien dat we na voorsprong te veel gaan verdedigen en vergeten aanvallen. Dus heb ik hen gezegd om te blijven doorgaan.”