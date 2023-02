Marthe Goossens geniet met volle teugen bij nieuwe ploeg: “Ik ben echt met mijn gat in de boter gevallen"

“Dat had ik bij de overstap van BMX naar de weg echt niet durven dromen”, vertelt Marthe Goossens. “Het is echt ongelooflijk om deel uit te mogen maken van dit team. Materiaal, omkadering… Alles is echt wel top. Ook de stage in Spanje is prima verlopen. We zijn daar vooral een hecht team geworden.”

De 20-jarige renster geniet met volle teugen. “Ik ben echt met mijn gat in de boter gevallen. Neem nu ploegleidster Jolien D’hoore en sportief verantwoordelijke Servais Knaven. Twee ervaren mensen die alle tijd nemen om ons de knepen van het vak verder te leren. Met alle respect voor mijn vorige ploeg. Want zonder hen stond ik nu niet hier. Maar dit niveau is echt een trapje hoger. Het geeft ook een enorme rust in het hoofd. Als we de belangrijke zaken die zij ons meegeven kunnen uitvoeren, gaan we ongetwijfeld ver geraken in de finales van de komende wedstrijden. Mits de benen dan ook goed zijn natuurlijk.”

De toeschouwers, die in groten getale bleven staan om na de mannen ook de vrouwen aan te moedigen in de Omloop het Nieuwsblad, werden door de fietsende dames ook enorm geapprecieerd. “De aanmoedigingen maakten het afzien iets draaglijker. En afzien heb ik best wel gedaan. Niet enkel door de wind en de koude. Want van dat laatste merkte ik door de opeenstapeling van inspanningen nauwelijks iets. Wel van het feit dat ik door een valpartij voor mij opgehouden werd. Daardoor moest ik heel lang achtervolgen. Met een voor mezelf teleurstellende achtenveertigste plaats als gevolg. Laat het een goede leerschool geweest zijn. Volgende keer moet ik me beter positioneren.”

Een van de slachtoffers van de valpartijen was Sanne Cant. De opgelopen schade aan de rug zorgde ervoor dat de renster van Fenix-Deceuster moest opgeven. Valerie Demey (Liv Racing TeqFind) werd honderdste.

Prima Frederik Frison

Met de tweede plaats van Arnaud De Lie konden de renners van Lotto Dstny zeker tevreden terugblikken. Gelenaar Frederik Frison speelde een belangrijke rol in de wedstrijd. “Toen Arnaud viel, heb ik me laten terugzakken. Achteraf bleek het de goede keuze. We hebben zo onze positieve flow van het seizoensbegin doorgetrokken.”