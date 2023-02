Club Brugge leeft weer: Scott Parker pakt zijn tweede thuiszege in ‘Slag Om Vlaanderen’ tegen AA Gent en doet goede zaak in Champions’ play-offs

Club Brugge weet weer wat winnen is maar het verliep allesbehalve van een leien dakje. De Gentse bezoekers kwamen nochtans sterk gehavend én vermoeid aan de aftrap maar konden meer dan 70 minuten al bij al vlot de nul op het bord houden. Uiteindelijk brak Meijer - op aangeven van Mata - de ban met een rake kopbal. Vanaken maakte het vanop de stip helemaal af. Brugge doet meteen ook een goede zaak in de race voor Play-Off 1.

Parker kon geen beroep doen op een zieke Onyedika en opteerde dan maar voor Sowah als centrale middenvelder naast Vanaken en Nielsen. Jutgla begon dan weer in de punt van de Brugse aanval. Bij AA Gent was het harken om voldoende spelers mee te nemen naar Brugge. Uiteindelijk koos Vanhaezebrouck toch weer voor Nardi in de Gentse goal en keerde Okumu terug in de basis na een kuitblessure. Fofana verving Castro-Montes terwijl Samoise verrassend op de bank plaatsnam.

Club begon gretig en Nardi moest in de openingsminuten al twee keer aan de bak op pogingen van Buchanan en Vanaken. Even later dook de Brugse kapitein alweer gevaarlijk op in de Gentse zestien, Nardi was verslagen maar Okumu sprong zijn doelman bij en ontzette de bal voor de doellijn. Gent probeerde de Brugse storm te weerstaan maar stak met Torunarigha – schotje voorlangs – toch ook al een eerste keer de neus aan het venster.

Brugge bleef inbeuken op de Gentse defensie en toen Jutgla uithaalde was er opnieuw een sterke Nardi nodig om de thuisploeg van een vroege voorsprong te houden. Gent bleef wel heel scherp tegenprikken en Nielsen moest de meubelen redden toen Hong prima infiltreerde, de Koreaan legde goed af tot bij Orban die niet kon afdrukken. Uiteindelijk belandde de bal bij Nurio maar die vond dus de Deense middenvelder nog op zijn weg.

Slaande beweging Buchanan

De Brugse furie ebde stilaan weg en Sylla moest halfweg de eerste periode ook geblesseerd naar de kant. Zijn vervanger: Sylla. Okumu waagde zich prompt tot een poging voor ‘doelpunt van het jaar’ maar zijn afstandspoging vanop eigen helft was al bij al een makkelijke prooi voor een attente Mignolet.

Even later stortte Orban ter aarde nadat Buchanan in een defensieve actie toch echt wel een slaande beweging leek te maken in zijn richting. Var Van Damme en ref Lambrechts zagen er geen graten in. De Canadese international en blauw-zwart ontsnapten hier. Een kopbal van Vanaken ging ook nog rakelings over en blauw-zwart drong zeker nog wel even aan in die laatste minuten van de eerste helft maar beide teams gingen uiteindelijk toch rusten met een 0-0-tussenstand.

© BELGA

De personele problemen bij de Buffalo’s werden er in de tweede helft niet beter op. Okumu kon niet verder en de Keniaan werd vervangen door Agbor, meteen het debuut in de Gentse hoofdmacht voor de 21-jarige verdediger die normaal uitkomt voor Jong AA Gent. Brugge trok meteen weer in het offensief maar bij Jutgla - afgevlagd in buitenspelpositie - stond het vizier nog niet op scherp.

De Buffalo’s kreunden nu werkelijk onder de Brugse druk en Mignolet keek vanop een afstand werkloos toe. De Gouden Schoen kreeg na rust amper werk op te knappen. Toch moest zijn collega aan de overkant in dat vierde kwartier amper tusssenbeide komen. De Brugse dominantie was dan ook eerder steriel van aard. Enkel toen debutant Agbor eens fout timede op een hoge bal, kon Lang gevaarlijk worden maar Sowah kon niet profiteren en duwde de bal naast.

© Isosport

Meijer doet Jan Breyel ontploffen

Net als voor rust kon blauw-zwart de hoge druk niet langer dan een kwartier aanhouden. Ook nu weer kwam Gent stilletjes aan piepen. Kansen creëren bleef evenwel moeilijk. De Gentse spitsen werden amper bereikt, laat staan dat ze gevaarlijk konden worden in de Brugse zestien. En dan was het toch raak: Meijer kopte een voorzet van Mata in doel maar de bal kwam via de onderkant de lat toch weer in het veld. Lambrechts consulteerde even de VAR en keurde het doelpûnt van de Nederlander toch goed (1-0).

Vanhaezebrouck greep in en bracht met Samoise en Depoitre twee (al dan niet) frisse krachten in voor Hong en Fofana. Een nederlaag betekende immers extra averij in de race voor Play-off 1 en dat wilden de Buffalo’s toch echt wel vermijden. Op karakter zette Gent nog een slotoffensiefje in maar de benen weigerden te gehoorzamen.

Ook de inbreng van Hauge en Van Daele veranderde daar niets meer aan. Brugge kwam niet meer in de problemen en toen Yaremchuk na een duel met Torunarigha neerging in de Gentse zestien, was er een VAR-check nodig. VAR Van Damme kwam nu wel tussen en riep toen ref Lambrechts naar het scherm, die uiteindelijk de bal op de stip legde. Vanaken faalde niet en zet de bezoekers zo op vier punten.

© Isosport

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mechele, Hendry (25’ Sylla), Meijer, Nielsen, Vanaken, Sowah (90’ Nusa), Buchanan, Lang (85’ Rits), Jutgla (85’ Yaremchuk)

AA Gent: Nardi, Torunarigha, Okumu (46’ Agbor), Ngadeu, Kums, De Sart, Fofana (78’ Depoitre), Fortuna (87’ Van Daele), Hong (78’ Samoise), Orban, Cuypers (87’ Hauge)

Doelpunten: 72’ Meijer (Mata) 1-0, 90’ Vanaken (strafschop) 2-0

Gele kaarten: 58’ Mata, 79’ Sylla

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Erik Lambrechts