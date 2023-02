Daar gingen sowieso ongelukken gebeuren”: favoriet Jasper Philipsen mag zege vergeten na val in Kuurne-Brussel-Kuurne

Even opschudding in het peloton halverwege koers in Kuurne-Brussel-Kuurne. Net op het moment dat Jumbo-Visma de boel op de kant zette, was er een enorme valpartij. Grootste slachtoffer was Alpecin- Deceuninck, dat er met minstens vijf renners bijlag. Daaronder ook kopman Jasper Philipsen, die zo in een tweede peloton terecht kwam met een andere pechvogel, Yves Lampaert.