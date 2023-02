Vooruit stelt veto tegen btw-verhoging basisproducten

Als het van regeringspartij Vooruit afhangt, moet de federale regering snel “een eerste stap” zetten in de fiscale hervorming. Maar tegen een eventuele verhoging van het btw-tarief op basisproducten of energie stelt de socialistische partij haar veto. “Als minister Van Peteghem effectief een plan op tafel legt waarbij hij de winkelkar of energie opnieuw duurder wil maken, dan gaan we hem een halt toeroepen. Dat kan echt niet”, aldus Vooruit-voorzitter Conner Rousseau zondag in ‘VTM nieuws’.

Komt de Vivaldi-regering nog met een grondige fiscale hervorming? Terwijl minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) timmert aan die hervorming, liet Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert enkele weken geleden in een interview in het Nieuwsblad verstaan dat “de grote hervorming waarmee je de mensen blij gaat maken - en waarmee je minder belastingen heft - voor later” is. Daarmee leek hij de plannen van Peteghem te begraven, al nuanceerde Lachaert dat nadien zelf.

Voor Vooruit moeten de plannen alvast dringend besproken worden. “Wij doen met Vooruit de oproep om zo snel als mogelijk met die plannen te komen”, aldus voorzitter Conner Rousseau. “We moeten eerlijk zijn en toegeven dat we misschien niet alles gaan kunnen doen. Maar we moeten een eerste stap zetten”, zo zei Rousseau bij VTM. Centrale doel voor de socialisten is dat werkende mensen aan het einde van de maand netto meer over houden.

“Winkelkar is al fors duurder”

De piste om de btw op basisproducten te verhogen van 6 naar 9 procent, botst dan weer op een duidelijke ‘njet’. “Daar gaan we echt niet in mee. Als de minister dat plan op tafel legt, gaan we het een halt toeroepen. Dat kan echt niet zijn. Laat ons eerlijk zijn, de winkelkar is al fors duurder geworden”, meent Rousseau. “Waarom zouden we dan de btw verhogen? Om de mensen opnieuw op kosten te jagen? Is het dat wat de cd&v aan de mensen wil zeggen?”

Om de kosten van de fiscale hervorming te helpen financieren, suggereert Vooruit een grotere bijdrage van de grootste vermogens, meer bepaald door een verhoging van de effectentaks. “Er is nu een effectentaks van 0,15 procent voor mensen die meer dan 1 miljoen euro op hun rekening hebben staan. Daar zit nog marge op. Voor ons mag dat, of beter gezegd moet dat, wat meer zijn. We mogen aan die grootste vermogens vragen om een stukje meer te betalen om solidair te zijn met de werkende mensen”, aldus nog Rousseau.

Asielcrisis

Een andere uitdaging voor de federale regering is de asielcrisis. Daar doet de Vooruit-voorzitter een oproep om te stoppen met naar elkaar te wijzen. “De regering moet het heft in handen nemen en de situatie onder controle krijgen”, dixit Rousseau.

De regering moet volgens hem blijven inzetten op het creëren van extra opvangplaatsen - ook al zijn er volgens Rousseau al veel plaatsen bij gecreëerd - en op een versnelde uitwijzing en terugkeer van mensen die geen recht hebben op asiel. Asielzoekers opvangen in hotels moet “in uitzonderlijke omstandigheden” kunnen. “Maar dan moeten de mensen die vragen om hotels open te zetten ook meewerken aan een versnelde terugkeer van wie geen recht heeft op asiel”, besluit de Vooruit-kopman.