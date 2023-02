Annemarie Worst wint na solo Sluitingsprijs Oostmalle

Annemarie Worst (777) heeft zondag de Sluitingsprijs van Oostmalle op haar naam gebracht. De 27-jarige Nederlandse zette iets over halverwege de cross een solo op die ze netjes afwerkte. Manon Bakker (Crelan-Fristads) legde beslag op de dichtste ereplaats, voor Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal), zodat het podium weer helemaal Nederlands kleurde. Laura Verdonschot (De Ceuster) werd vierde. Worst volgt zichzelf op als winnares. Ellen Van Loy werd in haar laatste cross dertiende.

Het was Alicia Franck die als eerste aan de zandstrook mocht beginnen. Achter haar volgde haar teamgenote Laura Verdonschot en Annemarie Worst. Op die bewuste strook liep het volledig fout voor Marion Norbert Riberolle. Andermaal kreeg ze af te rekenen met materiaalpech en stond zij een lange poos stil. Meteen kon ze haar winstkansen helemaal opbergen. Denise Betsema knokte zich ondertussen naar de vierde positie, met in haar spoor Manon Bakker. Laatstgenoemde knokte zich naar voren en kreeg het gezelschap van Worst. Dit duo begon aan de tweede ronde met vijf seconden voorsprong op Betsema.

Nog voor het aansnijden van de derde van in totaal zeven ronden, sloot Betsema aan en zo kregen we drie leidsters. Meteen stokte het tempo voorin. Verdonschot probeerde ook haar karretje aan te haken, maar slaagde daar niet in. Worst ging versnellen en sloeg op die manier een kloofje. Bakker moest alle zeilen bijzetten om terug te keren. Dat lukte maar even. Bij een volgende versnelling van Worst moest ze er weer af.

Met nog twee ronden voor de boeg tufte Worst rond met een voorgift van 15 seconden op Bakker, een halve minuut op Betsema en 45 seconden op Verdonschot. Bakker maakte nog voor het intrekken van de slotronde een foutje aan de balken en zo was de zege helemaal binnen voor Worst. Betsema kon haar derde plaats consolideren.

Eerder op de dag haalde Seppe Van Den Boer het bij de junioren, na een sprint met drie, van Guus van den Eijnden en Yordi Corsus. Arthur Van Den Boer won bij de tweedejaarsnieuwelingen. Lars Daelmans werd tweede voor Gust Depraetere. Brent Lippens bleek de sterkste bij de eerstejaarsnieuwelingen. Daan Wilmsen kon Lars Corsus achter zich houden in strijd voor de tweede plaats.