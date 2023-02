Stuurverbod voor drie fietsers na positieve ademtest: jongeren gaan te voet verder naar dancing

De drie jongeren waren op weg naar de discotheek de controlepost van de politie gepasseerd. Omdat hun verlichting niet in orde was, werd hun gevraagd om te voet verder te gaan. In eerste instantie deden ze dat ook. Maar even verderop sprongen ze opnieuw op de fiets. Een agent zag dat en ging ernaar toe. De drie jongeren bleken onder invloed van alcohol te zijn. Ze kregen een stuurverbod van 6 uur.

Maxi cosi

In de nacht van zaterdag op zondag werden door de politie Tongeren/Herstappe in totaal 212 voertuigen gecontroleerd. Een bestuurder had op de achterbank een baby in een maxi cosi zitten zonder dat die conform de regels was vastgemaakt. De bestuurder kreeg hiervoor een onmiddellijke inning. De vrouwelijke passagier droeg ook geen veiligheidsgordel. Zij kreeg ook een boete.

Vier bestuurders kregen na een positieve alcoholtest een rijverbod van maximum 6 uur opgelegd. Een bestuurder is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt na een postieve drugstest. De cannabis die hij bij had, werd in beslag genomen. Twee auto’s werden in beslag genomen omdat de geldige verzekeringsbewijzen ontbraken. mm