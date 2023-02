Dit hebt u al gemist van Kuurne-Brussel-Kuurne: Ontsnappingskoning van het weekend is gekend, peloton houdt zich klaar voor mogelijke waaiers

De koers nog niet gezien? Geen nood. In dit overzicht bent u in een handomdraai mee alvorens de finale van Kuurne-Brussel-Kuurne losbreekt.

Het peloton stormt zo stilaan naar de kreukelzone van Kuurne-Brussel-Kuurne die bestaat uit de hellingen in het Pays des Collines, met vervolgens nog drie knuisten op Vlaams grondgebied. Verwacht wordt dat Jumbo-Visma daar opnieuw lelijk huishoudt, want de gele wespen zijn er niet mee gebaat om met sprinters als Fabio Jakobsen, Arnaud De Lie, of Jordi Meeus naar de meet te trekken. We verwachten scheuren in de heuvelzone, maar dit is er al in de koers gebeurd.

Gilles De Wilde (tweede) zit alweer mee in de vroege vlucht. — © BELGA

Ontsnappingskoning van het weekend is gekend

Gilles De Wilde krijgt er niet genoeg van. De broer van profrenster Julie trok op de Tiegemberg opnieuw in de aanval en probeerde de vlucht van de dag te lanceren. Iets wat lukte. En meer zelfs: Dat lukte ook zaterdag tijdens de Omloop het Nieuwsblad, waarna hij bijna 150 kilometer lang mee op kop zou rijden.

In Kuurne-Brussel-Kuurne kreeg hij op de eerste helling van de dag ervaren vluchters als Daniel Oss (Team TotalEnergies), Taco van der Hoorn (Intermarché – Circus – Wanty Gobert) en Lluis Mas (Movistar) mee. Het peloton at, plaste, kortom: de grote groep liet begaan want in een mum van tijd hadden ze zes minuten voorsprong. Na 42 km kwamen de tegenaanvallers Guillaume Van Keirsbulck (Bingoal-WB) en Matthew Gibson (Human Powered Health) mee aansluiten voorin.

Soudal - Quick-Step doet zijn werk. — © BELGA

Lotto en Quick-Step doen het werk, zo meteen waaiers?

De wind wakkerde in de loop van de middag aan tot 4 Beaufort. Dat betekent dat vanaf Frasnes-lez-Anvaing - op 99 km van de streep - de zijwind een even belangrijke rol kan spelen als de toch best lastige en onbekende heuvels van La Pays des Collines. Hierdoor kan het een lange en lastige finale worden. Tot het zover is, houden Lotto-Dstny en Soudal - Quick-Step de vroege vlucht onder controle. Waarmee zowel het Proteam van Stéphane Heulot als de Worldtourploeg van Patrick Lefevere proberen de kansen gaaf te houden voor respectievelijk Arnaud De Lie en Fabio Jakobsen. Zaterdag waren Jumbo-Visma, Bora-hansgrohe en Groupama-FDJ nog de ploegen die de koers onder controle probeerden te houden.

Filippo Baroncini viel al vroeg. — © BELGA

Niet-starters bij INEOS, stevige valpartij in beginfase

Amper vijf renners kon INEOS Grenadiers nog bijeenrapen voor Kuurne-Brussel-Kuurne. Ben Turner is na zijn elleboogbreuk minstens vier weken out, Jhonatan Narvaez moest zich ziek afmelden voor het openingsweekend en Pidcock reed, zoals afgesproken met de ploegleiding, alleen de Omloop het Nieuwsblad. Connor Swift is het Britse wapen voor de ploegspurt.

In de beginfase van de koers werd er dan weer heel snel gevallen. Het overkwam o.m. de 21-jarige Filippo Baroncini van Trek-Segafredo. Na slechts zeven kilometer. De wereldkampioen bij de U23 van Leuven 2021 lag er samen met o.a. Jan Tratnik, Guy Sagiv en Matteo Malucelli. Waarom Patrick Bevin (Team DSM) is gestart, is onduidelijk want na 14 km kneep de Nieuw-Zeelander de remmen dicht. Na nog geen twee uur koers stapte ook Max Walscheid eruit. De Duitser van Cofidis is in principe een snelle man.