Wagner-militie claimt symbolische overwinning nabij Bachmoet, Kiev ontkent: wat is er aan de hand?

In de verwoede strijd om de stad Bachmoet in Oost-Oekraïne beweert de Russische Wagner-militie dat het een nabijgelegen dorp heeft veroverd. Kiev ontkent met klem dat de regio in Russische handen gevallen is.

De beruchte Wagner-militie beukt al enkele maanden onafgebroken in op de Oekraïense verdediging in Bachmoet. De leider van de Wagner-groep, Jevgeni Prigozjin, wil namelijk in Bachmoet bewijzen aan de Russische legertop, waarmee hij in de clinch ligt, dat zijn manschappen wél successen kunnen boeken op het terrein (in tegenstelling tot het Russische leger).

Zaterdag meldde Prigozjin dat de Wagner-militie het dorp Yahidne, dat ten noorden van Bachmoet ligt, heeft veroverd. Het huurlingenleger zou ook de controle hebben gegrepen over enkele invalswegen naar Bachmoet. Maar meteen volgde een tegenbericht van Kiev om die claim te ontkennen. “Het gebied blijft onder Oekraïense controle”, aldus de militaire diensten in Kiev. “Het tegenoffensief is eveneens ingezet en de Russen lijden veel verliezen.”

Situatie in het oorlogsgebied, 11 februari — © rr

De overwinning in Bachmoet is op het eerste gezicht eerder een symboolstrijd geworden dan een noodzakelijke, strategische winst, zowel voor de Oekraïners als voor de Russen. Bachmoet wordt door de Russen op de nationale televisie vaak omschreven als de ‘toegangspoort’ naar de rest van de provincie Donetsk: vooral de steden Slovjansk en Kramatorsk zijn moeilijk te bereiken als de Russen Bachmoet niet in handen hebben. Het Russische leger probeerde de afgelopen maanden al meermaals om richting de twee laatstgenoemde steden te trekken via velden en onverharde wegen, maar werd door het trage tempo dat ze daar noodgedwongen moest hanteren telkens teruggedrongen door het Oekraïense leger.

Met de overwinning van Bachmoet zelf zouden de Russen dus weinig winnen wat belangrijke infrastructuur of (levens)middelen betreft; met het bezetten van de toegangswegen van Bachmoet des te meer. Al blijft oprukken naar het noorden van de provincie Donetsk altijd een lastige klus door de sterke Oekraïense verdediging in die regio, met of zonder Bachmoet.

‘Kok van Poetin’ gefrustreerd

Dat er na een maandenlange strijd om Bachmoet te veroveren enkel een algemeen, kort bericht komt van een overwinning buiten de stad zelf, lijkt vooral te duiden op toenemende frustratie bij Prigozjin. De Wagner-baas kloeg recentelijk nog over hoe zijn huurlingen onvoldoende materiaal aangeleverd krijgen door het Russische leger.

De ‘kok van Poetin’ lijkt steeds meer aan de zijlijn te opereren, terwijl hij ambieert om met zijn huurlingenleger tot in Kiev te geraken. Dat zal ook steeds moeilijker worden, gezien zijn huurlingen bij bosjes vallen in de strijd en het Russische ministerie van Defensie hem niet meer toelaat om nieuwe manschappen uit gevangenissen en gesloten instellingen te rekruteren. Als Prigozjin Bachmoet niet kan veroveren, is er voor het Kremlin ook geen enkele reden om hem meer middelen en manschappen toe te kennen. Dat er ook de komende weken – al dan niet maanden – voor elke centimeter in Bachmoet gevochten zal worden, lijkt daarom onvermijdelijk.