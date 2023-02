Ook ‘The guardian’ bemoeit zich met ‘Het verhaal van Vlaanderen’

‘Het verhaal van Vlaanderen’, die tiendelige documentairereeks over de geschiedenis van Vlaanderen, wordt nu ook op de korrel genomen door ‘The guardian’. De Britse krant stelt zich de vraag of het prestigeproject, dat in totaal zo’n 2 miljoen euro aan subsidies van de Vlaamse overheid kreeg, het Vlaamse erfgoed niet vooral gebruikt als propaganda en rakelt zo de hele discussie opnieuw op.

In eigen land mogen de kijkcijfers van ‘Het verhaal van Vlaanderen’ dan wel wekelijks pieken, in het Verenigd Koninkrijk stelt de krant ‘The guardian’ zich vooral vragen of het niet gaat om propaganda voor Vlaanderen, gesponsord door de Vlaamse overheid.

De documentairereeks, opgedeeld in tien afleveringen van vijftig minuten, vertelt het verhaal van Vlaanderen en keert daarvoor 38.000 jaar terug in de geschiedenis. Maar critici zijn het niet altijd eens over de historische accuraatheid. Een van die twistpunten is de aflevering rond de Guldensporenslag, waarbij Vlaamse strijders schilden droegen met daarop een zwarte leeuw op een gele achtergrond, het symbool van hedendaags Vlaanderen. Een detail, maar volgens historici is dat geschiedkundig gezien niet bewezen.

En dan is er nog het kostenplaatje. Eerder werd al aangehaald dat ‘Het verhaal van Vlaanderen’ in totaal 2 miljoen euro aan Vlaamse steun ontving, afkomstig uit verschillende fondsen en departementen zoals Onderwijs, Toerisme en Cultuur. En dat schoot bij de politieke oppositie in het verkeerde keelgat.

“Wat me irriteert, is dat ik elke week moet horen dat er geen geld is voor schoolboeken en schoolmaaltijden”, zegt Hannelore Goeman, de socialistische fractievoorzitter in het Vlaams Parlement daar bij het begin van de reeks over, woorden die ze nog eens herhaalde tegen ‘The Observer’. “Als het om hun lievelingsprojecten gaat, vindt de N-VA op wonderbaarlijke wijze het geld. Ik denk dat het hier gaat om propaganda voor Vlaanderen.”

De productie verwierp eerder al de kritiek op beide fronten en doet dat nu ook nog eens. “Het is vrij duidelijk dat het geen nationalistisch pamflet is”, zei schrijver en producer Jesse Fabre daarover. “We hebben geprobeerd om de geschiedenis op een wetenschappelijke manier te benaderen.” Ook de kritiek op de aflevering rond de Guldensporenslag klinkt het gedecideerd. “Het programma bevat bijdragen van een van ’s werelds toonaangevende autoriteiten over dat evenement. De aflevering gaat om de sociale strijd tussen de arme arbeiders en de machtige elite. Dat was de voornaamste boodschap van de aflevering.”

Over het feit dat ze 38.000 jaar aan geschiedenis in tien afleveringen samenvatten, besluit Fabre: “We hebben weloverwogen keuzes gemaakt en daar zijn we niet licht overheen gegaan.”