Niet Stoffel Vandoorne maar Felipe Drugovich vervangt Lance Stroll bij eventueel forfait voor GP van Bahrein

Het Aston Martin F1 team heeft bekendgemaakt wie de geblesseerde Lance Stroll zal vervangen als de Canadees volgende week niet zal kunnen racen in Bahrein. Felipe Drugovich zal indien nodig invallen voor Stroll..

Door een fietsongeluk raakte Lance Stroll gewond en moest de Canadees verstek geven voor de driedaagse F1-test in Bahrein. Bij Aston Martin hopen ze dat Stroll eind volgende week gewoon zal kunnen deelnemen aan het raceweekend in Bahrein maar mocht dat niet het geval zijn dan zal reserverijder Felipe Drugovich invallen voor Stroll.

Naast Felipe Drugovich is ook onze landgenoot Stoffel Vandoorne reserverijder bij Aston Martin maar gezien de recente anderhalve dag testen in de Aston Martin AMR23 F1-bolide vindt men bij Aston Martin Drugovich de meest geschikte kandidaat om in te vallen. De voorbije dagen waren er zelfs geruchten dat Sebastian Vettel zou invallen voor Stroll. De viervoudig F1-kampioen racete de voorbije twee seizoenen voor Aston Martin en nam na een jarenlange carrière afscheid van de Formule 1.

