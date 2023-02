EERSTE PROVINCIALE. Zepperen-Brustem loopt uit, Zonhoven en Helson doen goede zaak

Dankzij een 1-4-zege bij hekkensluiter Hechtel loopt leider Zepperen-Brustem in eerste provinciale weer twee punten verder uit op Achel, dat 2-2 gelijkspeelde in de topper tegen Eksel. Bree-Beek versloeg Meeuwen in eigen huis: 1-4. Zonhoven kon na vier nederlagen op rij nog eens winnen (1-2 bij Juve) en Helson klimt na een derde zege op rij (1-0 tegen Herkol) ook uit de gevarenzone. Zondag worden nog twee wedstrijden afgewerkt. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in eerste provinciale van dit weekend. (jc)