Carnaval barst los in de Demerstad

In Bilzen zijn de carnavalsvierders stilaan op volle kracht gekomen. Na een daverend Joenk Mètskesbal en de officiële machtsoverdracht staan Prins Alain I en Jeugdprinses Brenda I klaar voor een daverend feest.

De Demerstad Bilzen heeft er door de pandemie even op moeten wachten maar nu zijn alle zeilen bijgezet om er een groots carnavalsfeest van te maken. En dat betekende ook al meteen enkele nieuwigheden. “We hebben voor het eerst ons ‘Joenk Mètskesbal’ gehouden. Aan de Maaskant hebben ze hun ‘Aaijt wieverbal’, bij ons wordt het allemaal iets hipper”, lacht Jan Steegen, voorzitter van de Bilzerse Stadsraad. Op het bal niet alleen veel ‘jonge vrouwen’ ook een stevige muzikaal feestje met DJ Lennert Wolfs, onder andere bekend van Carré en Tommorowland.

Het Joenk Mètskesbal was meteen een voltreffer — © RR

Daarna ging het weekend echt los met het ‘Stroês Feiske’. Onder meer Phil Kevin en Yves Segers zorgden voor puur amusement in de feesttent die voor het eerst werd opgebouwd op het Jazz Bilzen-plein. Na de machtsoverdracht op het oude stadhuis, waar Prins Alain (Wolfs) en Jeugdprinses Brenda (Herelitska) de sleutel van de stad kregen overhandigd van burgemeester Bruno Steegen maakten de carnavalsvereniging zich klaar voor de grote dag. Zondagochtend werd in de tent een groot carnavalsontbijt geserveerd en dan was het uitkijken naar de carnavalsoptocht die naar goede gewoonte start om 14.11u grote optocht. (JoGe)