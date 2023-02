Elk punt is meegenomen, maar Cercle Brugge verloor er zaterdagavond toch veeleer twee in de strijd om een plaats in de top acht. In Eupen werd ook weer bewezen dat het vaak moeilijker voetballen is tegen tien in plaats van tegen elf man. Een analyse over waarom Cercle zaterdag am Kehrweg niet met de drie punten vertrok.