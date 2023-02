1 op 9 voor Union: dat is geleden van de Champions’ play-offs vorig seizoen. Toen kostte het de Brusselaars de titel, nu zorgt het voor een achterstand van tien punten op leider Genk. Dat Union in zijn twee jongste wedstrijden maar liefst acht goals incasseerde, is zorgwekkend. Met het oog op de bekerkraker tegen Antwerp donderdag is dat niet ideaal.