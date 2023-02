Jong Meeuwen B 1 - Bree-Beek B 2 Vierde provinciale C

Vierdeprovincialer Bree-Beek B (4C) won met 1-2 bij Jong Meeuwen en sprokkelde zo, na vijf nederlagen op rij, de eerste punten van 2023. Het was nochtans pompen of verzuipen voor de bezoekers, maar een vrije trap van Seppe Drees besliste uiteindelijk over winst en verlies. Beide ploegen mikken wel op een eindrondeticket.