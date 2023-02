AAN DE START. Arnaud De Lie: “Sprint of zware koers? Beide situaties zijn goed voor mij”, Greg van Avermaet: “Beleefde zaterdag de nachtmerrie van een klassiek renner”

Arnaud De Lie: “Kreeg gisteren advies van Gilbert vanop de motor”

“Ik denk dat ik kan winnen. Ik heb een goede conditie, dat hebben we gisteren gezien. De ploeg is gemotiveerd en met mijn knie gaat het ook oké. Zowel een spurt als zware koers is goed voor mij. Jumbo is supersterk. Zij zullen wel een zware koers willen.”

De Lie blikte ook nog even terug op zijn tweede plaats van gisteren in de Omloop: “Gilbert gaf me vanop de moto advies en zei dat ik kalm moest blijven. Het was niet voorzien om de Muur op de grote plaat te rijden. Ik zal het misschien niet herhalen. (lacht) Ik was op de grote plaat begonnen en durfde daarna niet meer terug te schakelen. Of ik aan de Ronde van Vlaanderen denk na die prestatie? De Ronde geeft stress en is een pak langer dus ik denk het niet. Ik wil mij gewoon zo goed mogelijk voorbereiden op Parijs-Roubaix.”

Kurt Van de Wouwer (sportief manager Lotto Dstny): “We starten opnieuw met de gedachte dat we kunnen winnen met Arnaud”

“Die uitspraak van dat we een tweedeklasseploeg zijn van Victor (Campenaerts, red.) voor de Omloop vond ik onnodig. We zijn best ambitieus. We starten opnieuw met de gedachte dat we kunnen winnen met Arnaud De Lie. Victor was gisteren niet top. Hij moet normaal altijd bij die groep van 20 zitten die sprint voor de tweede plaats. Hij was terecht ontgoocheld. Maar we moeten er ook niet meer van maken dan het was. Hij koerst dinsdag al opnieuw. Victor mag gerust zeggen dat we geen underdog zijn, maar dat wil niet zeggen dat de ploegleiding daar per se hetzelfde over denkt. Victor is Victor”, zei Kurt Van de Wouwer voor de start van Kuurne-Brussel-Kuurne. De sportief manager doelde vooral op een interview met Victor Campenaerts in onze krant.

Tim Wellens: “Het is niet zeker dat het straks een massasprint wordt”

Jasper Philipsen: “Er zijn minder ploegen die een sprint winnen”

“Toen ik op de grond lag op de Muur, besefte ik meteen dat het niets zou worden. Toen draaide ik de knop al om en keek ik uit naar vandaag. Het gevoel zit goed. Deze koers zou me goed moeten liggen. Er zijn denk ik wel minder ploegen die een sprint willen dan vorig jaar. Jumbo-Visma bijvoorbeeld die zullen de koers weer willen hard maken. We mogen in ieder geval niet zoals gisteren op de tweede rij zitten de hele tijd, nu moeten we voorin zitten.”

Sep Vanmarcke: “Denk niet dat het een sprint zal worden”

“Door de wind en het nieuwe parcours denk ik niet dat het een sprint zal worden vandaag”, aldus Sep Vanmarcke. De gewezen winnaar van de Omloop het Nieuwsblad denkt dat het een harde koers zal worden. “Het peloton zal de hele dag op de kant staan. Maar goed: ik ben goed hersteld van gisteren. De moraal zit ook goed. We gaan er weer voor.”

Dylan van Baarle: “Of de dubbel kan? Geen idee”

“We staan hier met bijna dezelfde ploeg als gisteren, dus we gaan een beetje hetzelfde koersen. Zeker met die vlakke finale moeten we koers maken als we het de sprinters lastig willen maken. Of de dubbel Omloop-Kuurne kan? Geen idee, dat moeten we straks zien.”

Greg van Avermaet voor de start van Kuurne-Brussel-Kuurne

“Ik was vrij goed gisteren. Het resultaat was teleurstellend. Het was mijn grootste nachtmerrie om te voet de Muur op te moeten. Eigenlijk kan dat niet als klassiek renner, maar ik had geen grip. Snijdende wind vandaag, heel koud. Het zal een zware koers worden. Jumbo had overschot gisteren dus het zal opnieuw de ploeg zijn om te volgen.”

Fabio Jakobsen: “Ik ben net zo goed als vorig jaar”

Met Fabio Jakobsen verschijnt ook de winnaar van vorig jaar aan de start. “Ik ben hier om opnieuw te winnen. Hoe we het gaan aanpakken? Altijd iemand meehebben en zorgen dat ik mee ben in de groep die naar de finish rijdt voor de sprint voor de winst. De benen zijn er, nu nog de overwinning. Ik ben net zo goed als vorig jaar. Ik kom uit Nederland, ik hou van de wind.”

Oliver Naesen voor de start van Kuurne-Brussel-Kuurne

“De eerste helft van de koers is vooral tegenwind, dus dan moet je attent zijn. De tweede helft van de koers is een ander verhaal. Het kan gevaarlijk worden vandaag. Ik ben wel blij, want gisteren had ik echt goede benen. Ik mik vooral op de periode na Parijs-Nice, dus dat ik nu al deze benen heb is straf”, vertelde de renner van AG2R Citroën aan de start.

Peter Sagan voor de start van Kuurne-Brussel-Kuurne