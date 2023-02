Jean-Marie Pfaff gaf zaterdagavond de aftrap voor de wedstrijd Patro-Hoogstraten. Afspraak die al een tijdje gemaakt was. De ex-Rode Duivel was vooral aangedaan door de verdwijning van Emilietta Chini (75), echtgenote en zus van oud Patro-ikonen Jef Maussen en Beppi Chini, die de hele Maasmechelse gemeenschap nu al sinds vorige woensdag in de ban houdt.