Bocholt VV blijft verbazen. Tegen een onmachtig Sporting Hasselt had het team van trainer Vandervee aan twee stilstaande fases voldoende voor een derde zege op rij: 2-0. Yannick Vandersmissen effende het pad voor de thuisploeg. “Ik voel me goed in mijn nieuwe rol als rechterflankspeler.”