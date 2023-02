Lommelse directrice van Antwerpse arresthuis kruipt zelf achter de tralies: “Je verliest de controle op je leven”

Een mens komt niet zomaar achter de tralies terecht, je moet er wat voor doen. Voor An Janssens, directrice van het Antwerpse arresthuis in de Begijnenstraat, was dat deelnemen aan een tv-programma. In Recht Naar De Gevangenis laat ze zich samen met ex-gedetineerden en andere notabelen van het justitieapparaat opsluiten in de gevangenis van Haren. Een gesprek over opsluiten en voor het eerst ook over zelf opgesloten worden.