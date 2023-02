Lotto Dstny pareert kritiek van Jumbo-Visma na Omloop het Nieuwsblad: “We gingen ons door hen ook niet naar de slachtbank laten leiden, hé”

Na afloop van de Omloop was er zaterdag frustratie bij Jumbo-Visma over de tactiek van Lotto Dstny. Vooral Nathan Van Hooydonck uitte kritiek. “Wij waren de enige ploeg die op kop wilde rijden achter de vroege vlucht. Daar kan ik met mijn verstand niet bij. Ik snap die mannen van Lotto Dstny niet, die hebben de beste coureur van het moment (Arnaud De Lie, red.). Ze hebben weet ik niet hoe hard getraind en dan gaan we koersen en dan zeggen ze: We gaan alleen rijden als er nog meer komen helpen. Dat vind ik een beetje kinderachtig”, aldus de Belg van Jumbo-Visma.

Niet echt akkoord met Campenaerts

Kurt van de Wouwer, sportief manager van Lotto Dstny, pareerde die kritiek voor de start van Kuurne-Brussel-Kuurne. “Wie de wedstrijd heeft bekeken, ziet dat Jumbo veruit de beste ploeg in de koers was. Achteraf gezien was het dus ook logisch dat zij de koers moesten dragen. Victor Campenaerts had ons vooraf een klein beetje in de favorietenrol geduwd, waar ik niet echt akkoord mee ging. Met Arnaud maakten we wel kans als alles goed verliep, maar ik vond het aan Jumbo. Het is niet dat wij niet wouden of zouden meehelpen, maar niet al na vijftig kilometer. Dat was voor ons te vroeg om dan al de wedstrijd in handen te nemen.”

De Lie gaat tekeer op een van Vlaanderens hellingen. — © BELGA

Realisme

“Het is niet omdat wij niet van in het begin van de koers op kop reden, dat we geen lef toonden”, ging Van de Wouwer voort. “Dat is gewoon wat realisme. Als je ziet hoe Jumbo voor de dag komt. Ze waren met zes mee in die eerste groep. We gaan ons ook niet naar de slachtbank laten leiden door Jumbo hè. We proberen het hen moeilijk te maken. Dat is ons goed recht, denk ik.”