Gegokt en verloren: hoe KV Oostende door rampzalige trainerswissel nu al met één been in 1B staat

Met één been in 1B. Na tien jaar in de Jupiler Pro League lijkt het over en uit voor KV Oostende. Zeven én vier punten meer pakken dan respectievelijk Eupen en Zulte Waregem, met nog een aantal (sub)toppers op het programma? Vergeet het. Zeker wanneer je een 6 op 36 liet optekenen na een trainerswissel die velen nog steeds niet begrijpen. De Amerikaanse aandeelhouders hebben gegokt en verloren.