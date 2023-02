Racing Genk al zeker van Champions’ Play-off na zege tegen KV Oostende: “Dat verdient een bescheiden feestje”

Zeven speeldagen voor het einde is KRC Genk zeker van zijn ticket voor de Champions’ play-offs. “En dat mag gevierd worden”, vindt coach Wouter Vrancken. “We hebben ons eerste doel bereikt en eigenlijk hadden we al hoog gemikt.”

Wouter Vrancken ging even terug naar de start van de competitie om een ander duidelijk te maken. “Play-off 1 halen was ons doel. Op een moment dat er heel wat sterkhouders vertrokken waren, was dat al bijzonder ambitieus. Als je dan zeven matchen voor het eind van de reguliere competitie die ambitie al hebt waargemaakt, mag je een bescheiden feestje bouwen. Om daarna een volgend doel te formuleren.”

Dat wordt de leidersplaats na 34 speeldagen. Of, volgende zondag al, een derbyzege op Stayen. “Vooral voor onze supporters is dat een heel speciale wedstrijd. Dat weten we maar al te goed. Het is aan ons om deze wedstrijd op dezelfde manier aan te pakken als de match tegen Oostende. Want ik ben heel tevreden met deze zege én vooral de manier waarop ze tot stand is gekomen. De spelers hebben schitterend gereageerd na hun mindere prestatie in Mechelen. Zowel qua kwaliteit als mentaliteit was het top tegen een erg moeilijk te bespelen tegenstrever. Er zat weer veel meer beweging in onze aanvallen.”

Thalhammer: geen perfecte match

De bezoekende coach Dominik Thalhammer ziet de kloof met de veilige vijftiende plaats intussen tot zes punten oplopen. “We beseffen maar al te goed dat we in een lastig vaarwater zitten. Maar om punten te pakken tegen een sterke ploeg als Genk moet je de perfecte match spelen. Dat deden we niet. We gaven de 1-0 veel te makkelijk weg op een niet eens geweldig getrapte hoekschop en bij de 2-0 leden we te makkelijk balverlies. Als je dan ook zelf je kansen niet benut, wordt het onmogelijk om hier iets te rapen”, aldus Thalhammer, die vrijdag in de West-Vlaamse derby Club Brugge mag ontvangen.