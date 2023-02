Nieuw seizoen van Amerikaanse MLS afgetrapt: Christian Benteke scoort meteen en ook eerste blunder is al een feit

Benteke is het seizoen in de Amerikaanse MLS goed gestart. DC United stond 1-2 achter toen onze landgenoot in de 90ste minuut met een rake kopbal de gelijkmaker op het scorebord zetten. Uiteindelijk won DC zelfs nog met 3-2, dankzij een laat doelpunt van Ku-DiePietro.

De openingsspeeldag van de MLS was ook meteen goed voor een eerste blunder. In de wedstrijd tussen Austin en Saint Louis City vergiste een verdediger van die laatste ploeg zich en gaf hij een terugspeelbal prompt aan een tegenstander. Jon Gallagher, nota bene ex-Saint Louis City, nam het geschenk in dank aan en maakte de 2-2. Saint Louis verloor uiteindelijk zelfs nog de wedstrijd. Joao Klauss (ex-Standard) maakte in het slot de winnende 2-3.

Ook New York Red Bulls, de nieuwe ploeg van Dante Vanzeir kwam in actie, maar onze landgenoot ontbrak nog in de selectie. NYRB ging met 1-0 de boot in tegen Orlando City.