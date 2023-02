Krijgt Lotte Kopecky 16.000 of 20.000 euro: wie heeft gelijk in discussie over prijzengeld in Omloop het Nieuwsblad?

Voor het eerst in de geschiedenis van de Omloop het Nieuwsblad is het prijzengeld voor mannen en vrouwen gelijkgetrokken, toch leverde het bedrag na afloop van de koers nog discussie op. Analist Jan Bakelants was er zaterdag in de televisiestudio’s van overtuigd dat het prijzengeld voor de winnaars van de Omloop het Nieuwsblad 20.000 euro bedraagt. Iets wat ook in het digitale roadbook van Flanders Classics stond. Een fout, zo gaf Flanders Classics eerder deze week al toe aan onze krant. Het prijzengeld bedraagt dus wel degelijk 16.000 euro, zoals Maarten Vangramberen zei.