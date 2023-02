In de nationale reeksen van het vrouwenvoetbal gingen zowel Genk B als STVV B onderuit. Leider Alken won wel weer (3-1 tegen Vosselaar), in de provinciale reeksen zorgden Genk C (10-0 tegen Bokrijk) en Bilzen Youth (0-13 bij Herk) voor de uitschieters. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in de Limburgse reeksen van het vrouwenvoetbal.