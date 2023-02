Nieuwe Tsjechische president Petr Pavel vergelijkt Vladimir Poetin met Adolf Hitler

De recent verkozen Tsjechische president Petr Pavel heeft Kremlinleider Vladimir Poetin vergeleken met Adolf Hitler. “Destijds, voor de Tweede Wereldoorlog, gedroeg Hitler zich op precies dezelfde manier als Poetin zich nu gedraagt ten aanzien van Oekraïne”, zei Pavel zaterdagavond aan het eind van een pro-Oekraïense demonstratie met duizenden deelnemers in Praag.

Pavel herinnerde de demonstranten eraan dat Poetin de Russische inval in Oekraïne rechtvaardigde met het excuus dat de Russische minderheid in dat land werd onderdrukt. Op dezelfde manier gebruikte Hitler destijds de Duitse minderheid in het toenmalige Tsjecho-Slowakije en probeerde die op te stoken tot geweld tegen de regering, zei Pavel.

Na het akkoord van München van september 1938 had nazi-Duitsland de overwegend door Duitsers bevolkte Sudeten-gebieden van Tsjecho-Slowakije geannexeerd. Enkele maanden later, in maart 1939, viel de Wehrmacht ook de rest van het land binnen. Met de invasie van Polen op 1 september 1939 brak de Tweede Wereldoorlog definitief uit.

Pavel volgt op 9 maart president Milos Zeman op. De voormalige voorzitter van het Militaire Comité van de NAVO had eind januari in een run-off verkiezing de populistische voormalige regeringsleider Andrej Babis verslagen met 58,3 procent van de stemmen.