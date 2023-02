Militaire inlichtingendienst: “Oekraïne mikt op offensief in voorjaar”

LEES OOK. Tien lessen na een jaar oorlog

Skibizkyj benadrukte dat het doel van Oekraïne is om het hele grondgebied te bevrijden - inclusief schiereiland de Krim, dat al in 2014 door Rusland werd geannexeerd. “We zullen niet stoppen totdat we ons land terug hebben binnen de grenzen van 1991. Dat is onze boodschap aan Rusland en aan de internationale gemeenschap.”

“Het is een van onze strategische militaire doelstellingen om te proberen een wig te drijven in het Russische front in het zuiden - tussen de Krim en het Russische vasteland”, vervolgde Skibizkyj.

De inlichtingenofficier sloot ook aanvallen op wapendepots in Russische gebieden bij de grens niet uit. “Het is mogelijk dat we ook wapendepots of militair materieel op Russisch grondgebied zullen vernietigen, bijvoorbeeld rond de stad Belgorod. Van daaruit worden aanvallen op Oekraïne gelanceerd. Dit is een bedreiging voor bijvoorbeeld Charkov”

Rusland is sinds 24 februari 2022 openlijk in oorlog met buurland Oekraïne. Sindsdien zijn bij de gevechten minstens 8.000 burgers gedood en meer dan 13.000 mensen gewond geraakt. In totaal bezetten Russische troepen momenteel ongeveer 20 procent van het grondgebied van Oekraïne.