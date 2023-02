Kwartfinale eindstation voor Team Antwerp op 3X3 Lit Quest La Rochelle

Geen halve finale voor Nick Celis en Team Antwerp in Versailles. — © BELGA

Op het 3X3 Lite Quest toernooi in het Franse La Rochelle vormde voor Team Antwerp de kwartfinale het eindstation. Nick Celis, Dennis Donkor, Caspar Augustijnen en Bryan De Valck verloren na een spannende partij met 21-18 van het Franse Versailles.

“Volgend weekend nemen we deel aan een 3X3 toernooi in het Servische Cacak. De inzet is daar een stek op de Lite Quest op een 3X3 toernooi de week nadien Belgrado waarbij de winnaar zich kwalificeert voor een Challenger van de World Tour,” aldus Nick Celis. (cpm)