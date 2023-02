Wat een monstersprong! Atletiekfenomeen Armand Duplantis verbetert zijn eigen wereldrecord polsstokspringen

Armand Duplantis heeft zaterdag in het Franse Clermont-Ferrand zijn eigen wereldrecord polsstokspringen bijgesteld. De Zweed vloog er over 6m22.

Het wereldrecord van Duplantis stond sinds het WK outdoor in Eugene van vorige zomer op 6m21. Indoor stond zijn persoonlijk record sinds het WK in zaal van Belgrado vorig jaar op 6m20. Zijn seizoensbeste bedroeg tot nu tot 6m10. In Clermont-Ferrand ging de Zweed bij zijn eerste poging over 6m01 om de lat vervolgens op 6m22 te laten leggen. Die hoogte klaarde hij bij de derde beurt.

De Fransman Renaud Lavillenie, ex-wereldrecordhouder en organisator in Clermont-Ferrand, viel Duplantis meteen in de armen.

Ben Broeders moest vrede nemen met een zesde plaats en 5m71. Zijn nationale record staat op 5m82. Op het EK indoor van volgend weekend in Istanboel moet Broeders zijn trainingsmaatje Duplantis niet vrezen. De Zweed is er niet van de partij.