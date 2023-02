Scooterrijder overleden na aanrijding met trein op spoorwegovergang in Maastricht

Een scooterrijder is zaterdagavond komen te overlijden na een botsing met een trein op een spoorwegovergang in Maastricht. Een tweede slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Dat bevestigt een politiewoordvoerder. Het ongeluk gebeurde rond half negen op de spoorwegovergang aan de Alfons Ariënstraat in Maastricht. De hulpdiensten kwamen snel ter plekke. Ook is er een traumahelikopter opgeroepen. Alle toegesnelde hulp mocht niet meer baten voor de overledene. Desondanks is het andere slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd met een ambulance.

Het is onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen plaatsvinden en wie van de twee de bestuurder was van het voertuig. Het treinverkeer tussen Maastricht en Luik is tijdelijk stilgelegd vanwege de hulpverlening. De politie doet onderzoek naar het incident.