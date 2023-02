Zou hij dubbel 12 intussen haten? Na WK-drama mist Michael van Gerwen (die partij verliest) opnieuw kans op negendarter

Michael van Gerwen is al in de tweede ronde uitgeschakeld op de Baltic Sea Darts Open. De drievoudige wereldkampioen ging met 6-4 onderuit tegen Stephen Bunting.

Het was voor Bunting z’n eerste zege tegen Van Gerwen sinds 2016. Nochtans was Van Gerwen op een 4-3 voorsprong gekomen na een tiendarter. Dat had eigenlijk een negendarter moeten zijn, maar ‘Mighty Mike’ miste dubbel 12. Net als in de verloren WK-finale tegen Michael Smith.

De beelden:

Gerwyn Price plaatste zich wel voor de 1/8ste finales. ‘The Iceman’ gooide 109 gemiddeld op weg naar een 6-2 overwinning tegen Graham Usher. Ook Dirk van Duijvenbode haalde de laatste zestien. De Nederlander was met 6-3 te sterk voor Richard Veenstra. Daarbij gooide hij onder andere een finish van 94 van het bord met twee keer dubbel 19.

Peter Wright won met 6-3 van James Wade dankzij een twaalfdarter in de beslissende leg. Luke Humphries boekte een duel met Dimitri Van den Bergh door een 113-finish in een 6-1 overwinning tegen Daryl Gurney.

