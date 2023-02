Tourwinnaar Jonas Vingegaard windt er geen doekjes om: “Het liefst zou ik Wout van Aert elke koers naast me hebben”

Jonas Vingegaard gaf zaterdag alweer z’n visitekaartje af door na de tweede ook de derde etappe in de O Gran Camino te winnen. De Deense Tourwinnaar had genoeg aan één versnelling bergop om het verschil te maken. De voorbereiding op de Ronde van Frankrijk loopt dit op wieltjes.

Vingegaard zet opnieuw alles op de Tour, waar hij een nieuw duel zal uitvechten met Tadej Pogacar. De Deen hoopt dat hij wederom over een sterke ploeg zal beschikke, met Wout van Aert.

“Het liefst zou ik Wout elke koers naast me hebben, maar dat is onmogelijk omdat hij zich in het eerste deel van het jaar op de Vlaamse klassiekers richt”, aldus Vingegaard in een interview met het magazine RIDE. “Hij is niet alleen een fantastische renner, maar ook een fijn persoon om in de ploeg erbij te hebben. Ik wilde hem er in de komende Tour zeker weer bij hebben. Zijn aanwezigheid is voor mij van enorm grote waarde.”

© Getty Images

Van Aert wil eert schitteren in het voorjaar. Hij begint eraan in de Strade Bianche, alvorens de Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo te rijden. Later staart onze landgenoot aan de start van onder anderen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, alvorens de focus op de Tour te leggen met de Ronde van Zwitserland als voorbereiding.

Vorig jaar greep Van Aert de groene trui na een indrukwekkende Ronde van Frankrijk. Of dat ook deze keer het plan zal zijn, dat is voorlopig onduidelijk. “Eén ding staat wel vast: de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix staan boven alles. Daar waren we heel snel klaar mee. Maar wat erna komt, dat zijn we nog aan het bespreken”, zei sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma daar in oktober over.