Zeslandentoernooi rugby: Ierland behoudt perfect rapport, Engeland wint zonder te overtuigen van Wales

Ierland blijft op dreef in het Zeslandentoernooi. De Ierse rugbyers wonnen zaterdag op de derde speeldag in het Stadio Olimpico in Rome met 20-34 van Italië. Ze blijven zo zonder fout aan de leiding. Later op de middag triomfeerde Engeland in Cardiff tegen Wales (10-20). Zondag is er in het Stade France in Parijs nog Frankrijk-Schotland.