William Wagner verslaat Maxime Potty met zes tienden in openingsmanche BK rally, Tom Boonen rijdt naar tweede plaats

Vooraf werden Cédric Cherain, Belgisch vicekampioen van België Gino Bux (VW Polo GTI R5), ex-Belgisch kampioen Adrian Fernémont (Skoda Fabia) en thuisrijder en met vijf zeges recordwinnaar Kris Princen (Citroën C3) als favorieten bestempeld om de 25e editie van de Rally van Haspengouw te winnen. Maxime Potty, bezig aan zijn derde jaar in het BRC, zette hen allen een neus door de snelste tijd te rijden in de eerste twee ritten. Gino Bux antwoordde gepast met eveneens twee snelste tijden, maar het was Potty die na de eerste lus van vier klassementsritten als leider de assistentiezone in Brustem inreed. Princen volgde als tweede op 6.3. William Wagner, een Belgische rijder die start met een Franse licentie en vooral in Frankrijk rally’s rijdt, volgde als derde op acht seconden, gevolgd door Bux en Fernémont.

Fernémont en de Rally van Haspengouw is geen goede match. De voormalige kampioen van België won de wedstrijd nog nooit. Zaterdagnamiddag won hij één rit, waarna hij bij de tweede doortocht in Gelmen in de fout ging en moest opgeven vanwege een kapotte radiator. In die tweede ronde van vier klassementsritten won Wagner drie klassementsritten, waardoor hij tot op vijf tienden van Potty naderde. Princen verloor door een probleem met de benzinepomp kostbare tijd en mocht een kruis maken over een zesde zege in Haspengouw.

De derde lus van drie klassementsritten zou beslissen over winst en verlies. In de hoofdrol twee rijders die nog nooit een wedstrijd van het BRC gewonnen hadden. Potty vergrootte eerst zijn voorsprong tot 1.5, maar met nog één rit te rijden nam Wagner het commando over. Het verschil tussen de eerste en tweede plaats was 0.8. Potty won wel nog de slotrit, maar kon slechts twee tienden goedmaken op Wagner.

“Ik ben eerder voorzichtig begonnen om dan crescendo te gaan”, verklaarde Wagner. “Onderweg maakte ik ook nog een foutje, maar ik ben heel tevreden met deze eerste BK-zege. Het was leuk. Het wordt tijd dat de Belgen nu ook eens in Frankrijk komen rijden.” De Rally van Haspengouw was voor de 29-jarige Wagner een voorbereidingswedstrijd op de Rallye Le Touquet Pas-de-Calais, de openingswedstrijd van het Franse asfaltkampioenschap, die half maart gereden wordt.

Omdat Wagner niet deelneemt aan het kampioenschap en bijgevolg geen punten kan scoren, is Potty de eerste leider in het BRC. Cherain is na zijn eerste wedstrijd met de Hyundai i20 tweede in het kampioenschap, Bux derde. Fernémont scoorde geen punten en moet meteen achtervolgen. Een deelnemer mag zeven resultaten in rekening brengen, waarvan minimum vijf Championship Events en maximaal twee wedstrijden van de Rally Cup.

Thuisrijder Jonas Langenakens reed met een overjaarse Mitsubishi Lancer Evo VII naar de achtste plaats. Marvyn Henrard (Porsche 997) won het GT-klassement. Jonas Dewilde (Renault Clio) was de beste junior. Dirk Deveux (Ford Sierra RS Cosworth) was de beste bij de Historics. Tom Boonen eindigde als tweede in die klasse op 3:31:3. De ex-wereldkampioen wielrennen verloor enkele minuten toen een gaskabel het begaf. Hij slaagde erin om een noodreparatie uit te voeren en alsnog de finish van de klassementsrit te halen.

De volgende manche van het BRC is de South Belgian Rally. Die wordt half maart gereden.