Ex-atlete Eline Berings is de nieuwe mental coach Loena Hendrickx, derde Belgische mag naar WK kunstschaatsen

Eline Berings is de nieuwe mental coach van kunstschaatsster Loena Hendrickx. Dat maakte Hendrickx zaterdag, in de marge van de Challenge Cup in Tilburg, bekend. “Ik heb twee keer online met haar gesproken en het voelt goed”, gaf ze aan.

Na de ontgoocheling van de tweede plaats tijdens de Europese titelstrijd had de 23-jarige Hendrickx aangekondigd hulp te zoeken. Ex-hordeloopster Berings is na haar loopbaan in de atletiek als mental coach begonnen.

In het verleden, voor de laatste Olympische Spelen, had Hendrickx de hulp ingeschakeld van Brigitte Derks. “Met haar heb ik nog wel contact”, zei Hendrickx, die zaterdag als toeschouwer in Tilburg aanwezig was bij de Challenge Cup.

Daar kwamen haar Japanse tegenstandsters voor de wereldkampioenschappen, Kaori Sakamoto en Mai Mihara, in actie. Het WK wordt over een maand in Japan gehouden.

© gianni barbieux

Hovine plaatst zich als derde Belgische voor het WK

Kunstschaatsster Nina Pinzarrone bezet na het korte programma van de Challenge Cup in Tilburg met 62,99 punten de derde plaats. Jade Hovine is met 58,26 punten zevende. En het was Hovine die op sprong toen ze haar score zag. Door 32,25 punten voor de technische elementen voldeed ze aan de criteria voor het wereldkampioenschap in Japan. Loena Hendrickx en Pinzarrone hadden zich al geplaatst. Voor het eerst in de geschiedenis vaardigt België drie rijdsters af naar een wereldtitelstrijd.

“Ik mikte daar wel op, maar zag de wedstrijd vooral als een warming-up voor de WK voor junioren in Calgary”, zei Hovine achteraf. Zondag vertrekt ze naar Canada. Het toernooi in Tilburg is de laatste internationale krachtmeting voor de wereldkampioenschappen over vier weken in het Japanse Saitama.

Pinzarrone, een maand geleden in Tallinn vijfde op het EK, wist dat er veel ogen op haar gericht waren. “Het was een hectische week. Ik probeer er rustig onder te blijven. Japan wordt een nieuw avontuur voor de Brusselse. Daar ben ik nog nooit geweest. Wel lastig dat ik nooit goed slaap in een vliegtuig.”

© AFP

Het klassement in Tilburg wordt aangevoerd door de Japanse wereldkampioene Kaori Sakamoto. Zij legde een vlekkeloze korte kür neer, waarin alle drievoudige sprongen lukten. Sakamoto (76,85 punten) wordt gevolgd door haar landgenote Mai Mihara (73,55). In de aanloop naar de wereldtitelstrijd heeft Loena Hendrickx, vorig jaar tweede op het WK, ervoor gekozen niet meer aan wedstrijden mee te doen. Ze keek zaterdag toe in Tilburg.

De Japanners zijn speciaal naar Europa gereisd om de laatste hand te leggen voor het WK, dat na 2014 en 2019 opnieuw in Saitama wordt gehouden. “Ik heb straks dezelfde tegenstandsters als vorig jaar. Ik heb hier Loena al gesproken. Ze is een vriendin, maar toch vooral een opponente”, zei Sakamoto.

Jong Belgisch-Russisch danspaar eindigt als tweede

België heeft zowaar een jong danspaar met talent. Tijdens de Challenge Cup kunstschaatsen in het Nederlandse Tilburg eindigden Max Leleu en Sofia Beznosikova als tweede. Alleen Samuel Blanc Klaperman en Ambre Perrier Gianesini uit Frankrijk deden het beter.

Leleu en Beznosikova hebben voldaan aan de eisen van de Internationale Schaats Unie (ISU) voor de jeugdwereldkampioenschappen en zijn ook voor dat toernooi aangemeld. Maar de kans dat het paar volgende week in Calgary meedoet is gering. Beznosikova heeft de Russische nationaliteit en nog geen visum voor Canada.

Ook Leleu, die in Tilburg was ingeschreven onder de naam Archadi Brunovitch Leleu, heeft een Russische achtergrond. Zijn moeder is een Russin. Hij woont in Brussel. Trainen doet het paar - hij is zestien, zij is dertien jaar - vaak in Moskou onder leiding van de Russin Elizabeta Nemtseva. Leleu heeft hoop dat Beznosikova, al voorzien van tickets voor de vlucht, alsnog een visum bemachtigt. Maar de coach schudt op die vraag mismoedig het hoofd.