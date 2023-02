Verrassing in ‘Big brother’: genomineerden verlaten het huis niet

Charlotte, Ali en Lindsey, die genomineerd werden door medebewoner Michelangelo blijven alle drie nog even in het huis. Het is Rob die zaterdag het Big Brotherhuis verlaat. De 66-jarige Nederlander had aan zijn medebewoners gevraagd om hem te nomineren maar Michelangelo of de ‘power of nomination’ ging daar niet op in en besloot om het spel tactisch te spelen: hij legde het lot van Charlotte, Ali en Lindsey in handen van de kijkers.

Tot onvrede van Rob én Charlotte. Gelukkig voor die laatste besliste ‘Big brother’ er anders over en mag uiteindelijk tot Rob het huis met opgeheven hoofd verlaten.

Toch zijn de drie dames nog niet helemaal uit de gevarenzone. Charlotte, die deze keer de minste stemmen behaalde, is volgende week sowieso opnieuw genomineerd.