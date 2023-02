Man ontdekt eenvoudige ‘hack’ om nagels in de muur te slaan: “We gebruiken hamers al jaren verkeerd”

Een nagel in de muur kloppen loopt niet altijd van en leien dakje. De kop van de spijker is dan ook stukken kleiner dan een duim, met al te vaak pijnlijke vingers als gevolg. De Amerikaan Sidney Raskind (34) renoveerde van zijn woning eigenhandig en kent dit euvel maar al te goed. “En toen ontdekte ik dat een van de simpelste gereedschappen die de mens ooit heeft ontworpen, alles zo veel eenvoudiger kan maken”, aldus de man die vaak trucs en hacks deelt op TikTok. De video waarin hij demonstreert hoe het beter kan, is intussen al bijna 20 miljoen keer bekeken. “Zelfs schrijnwerkers zeggen met dat het écht werkt”, klinkt het nog. “Blijkt dus dat we hamers al jaren verkeerd gebruiken.”