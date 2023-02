Niels Bruynseels eindigt als zesde in GP van Doha

Niels Bruynseels is zaterdag zesde geworden in de Grote Prijs van de vijfsterrenjumping in Doha, gedoteerd met 410.000 euro.

De 18 beste combinaties uit de eerste ronde mochten naar de tweede omloop. Pieter Devos (Toupie de la Roque) en Olivier Philippaerts (H&M Miro) haalden met één springfout de tweede ronde net niet. Vic wereldkampioen Jérôme Guery heeft sinds twee maanden Cristel onder het zadel. In de eerste omloop lieten ze een balk vallen op de laatste hindernis. Dankzij hun snelle tijd plaatsten ze zich alsnog voor de top 18. De tweede ronde legden ze foutloos af en dat leverde een tiende plaats op.

Niels Bruynseels (Delux van T&L) bleef foutloos over beide manches. In de ultieme barrage met 7 moest hij als tweede aantreden. Een nadeel en in de U-turn viel de balk. De concurrenten hadden het begrepen en reden in een ruimere bocht naar de vervaarlijke oxer waar Bruynseels in de fout ging.

De twee laatste ruiters werden eerste en tweede. De Duitser Marcus Ehning (Stargold) won voor het tweede jaar op rij de GP van Doha, voor de Fransman Simon Delestre (Dexter Fontenis Z).