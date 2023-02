Hoe maak je het perfecte tennispunt? Hubert Hurkacz doet met magistrale ‘tweener’ een geslaagde poging in Marseille

Thuisspeler Benjamin Bonzi (ATP 60) en het Poolse topreekshoofd Hubert Hurkacz (ATP 11) zijn zondag de finalisten op het ATP-toernooi in het Franse Marseille (hard/707.519 euro). Bonzi troefde zaterdag in zijn halve finale in een Frans onderonsje Arthur Fils (ATP 118) af, met 6-4 en 6-4 na 1 uur en 25 minuten.