Thomas Carmoy moet vrede nemen met zevende plaats bij seizoensfinale World Athletics Indoor Tour

Hoogspringer Thomas Carmoy is zaterdag als zevende geëindigd bij de finale van de World Athletics Indoor Tour in het Britse Birmingham. Hij bleef steken op 2m18.

Aan de finale in Birmingham mochten enkel de beste atleten van het afgelopen indoorseizoen deelnemen. Carmoy bleef liefst tien centimeter onder zijn persoonlijk record en negen centimeter onder zijn seizoensbeste. Op het EK indoor in Istanboel verdedigt hij komend weekend zijn bronzen medaille van twee jaar geleden in Torun. De winst ging zaterdag met 2m28 naar de Nieuw-Zeelander Hamish Kerr.

Op de 3.000 meter strandde de Ethiopische Gudaf Tsegay op amper negen honderdsten van het wereldrecord van haar landgenote Genzebe Dibaba. Ze klokte 8:16.69 in Birmingham. Op de 60 meter stelde Dina Asher-Smith haar Brits record bij naar 7.03. Ook op de 800 meter sneuvelde het Brits record, want Keely Hodgkinson klokte 1:57.18.

Bij de mannen liep Neil Gourley op de 1.500 meter naar een Brits record van 3:32.48. Op de 60 meter horden klokte de Amerikaan Grant Holloway een beste wereldjaarprestatie van 7.35.