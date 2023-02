Aannemer laat Ron en Beatrice zitten met 3500.000 euro schade aan hun droomhuis: “Ze maken levens kapot”

350.000 euro schade aan hun droomhuis, omdat de aannemer het dak niet af wilde dekken en zich vervolgens failliet liet verklaren. Het aantal conflicten in Nederland tussen woningeigenaren en aannemers neemt flink toe. De PvdA heeft er vragen over gesteld in de Tweede Kamer. Voor Ron en Beatrice uit het Nederlands-Limburgse Wolfshuis betekent het dat ze in ernstige geldnood verkeren.