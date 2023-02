“Zondag wordt een vrij zonnige, maar koude winterdag”

De dag start met negatieve temperaturen. Namiddag worden maxima rond 5°C bereikt en dat is ietwat aan de koude kant voor eind februari. De matige noordoostenwind zal het kouder doen aanvoelen.

In de nacht naar maandag zal het opnieuw gaan vriezen. We kunnen dan minima tussen -3 en lokaal -5°C verwachten. De wind neemt tijdelijk wat in kracht af en haalt nog gemiddeld 1 tot 2 Beaufort.

De weersverwachting voor de komende dagen vind je hier.